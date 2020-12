Weihnachten in Corona-Zeiten

Das Modell:

Das Modell basiert auf einer Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie (Lelieveld, J. et al: Model Calculations of Aerosol Transmission and Infection Risk of COVID-19 in Indoor Environments.). In dieser Studie modellieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts anhand von Aerosol-Übertragungen verschiedene Szenarien und deren Infektionswahrscheinlichkeit.



Dem Modell liegen demnach verschiedene Annahmen zugrunde. Es wird z. B. davon ausgegangen, dass jede Person im Raum 1,5 m Abstand hält – demnach werden keine Infektionen durch größere Tröpfchen berücksichtigt. Wird der Abstand nicht eingehalten, würde die tatsächliche Infektionswahrscheinlichkeit in der Realität ganz anders aussehen.



Zudem wird davon ausgegangen, dass sich eine hoch-infektiöse Person im Raum befindet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen dabei an, dass die infizierte Person sich kurz vor Symptombeginn befindet und nicht weiß, dass sie ansteckend ist.



In der Realität kann es aber starke Schwankungen geben, z. B. was die Virenlast der infektiösen Person angeht. Wie viele Personen sich in der Realität tatsächlich anstecken, kann nicht gesagt werden.



Die Modellrechnung kann also nicht die Realität abbilden. Sie kann aber aufzeigen, inwiefern verschiedene Maßnahmen, wie z. B. Lüften einen Einfluss auf die Infektionswahrscheinlichkeit haben.

Mit fachlicher Unterstützung durch:

Prof. Dr. Jos Lelieveld



Quellen:

Lelieveld, J.; Helleis, F.; Borrmann, S.; Cheng, Y.; Drewnick, F.; Haug, G.; Klimach, T.; Sciare, J.; Su, H.; Pöschl, U. Model Calculations of Aerosol Transmission and Infection Risk of COVID-19 in Indoor Environments. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 8114., Bundesregierung; Umweltbundesamt; Technische Universität Berlin, Hermann-Rietschel-Institut; Robert-Koch-Institut; Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin; Prof. Dr. Melanie Brinkmann, Arbeitsgruppenleiterin des Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung; Prof. Dr. Dirk Brockmann; Hartmann et al. (2020): Emissionsrate und Partikelgröße von Bioaerosolen beim Atmen, Sprechen und Husten (Preprint); Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Christiane Matuschek, et al. Face masks: benefits and risks during the COVID-19 crisis. Eur J Med Res. 2020; 25: 32.; Umweltbundesamt, Hartmann & Kriegel (2020)



Redaktion:

Jennifer Werner,

Karsten Kaminski



Im Auftrag des ZDF:



Autorinnen:

Sophie Gülzow,

Ella Böhm



Design:

Jens Albrecht,

Mischa Biekehör