Für das Gruvo-Modell kombiniert die BGR gemessene Grundwasserstände der Landesämter von über 100 sogenannten Referenzmessstellen mit Wetter- und Klimavorhersagen sowie Klimaprojektionen vom Deutschen Wetterdienst. Mit Hilfe von KI-Technologie werden Grundwasserstände für bundesweit bis zu 2.847 Stellen modelliert.

Im Vergleich zum Zeitraum 1991 bis 2020 werden die berechneten Grundwasserstände als sehr niedrig bis sehr hoch klassifiziert (mehr zur Methodik).