Dabei wird es auch auf die Moore ankommen. Die sind derzeit in Deutschland fast alle trockengelegt. Dadurch wird das darin gespeicherte organische Material zersetzt und CO 2 entweicht in die Atmosphäre.

So verursachen die Moore so viele Treibhausgase wie ein Drittel des gesamten Verkehrssektors. Im Bereich der Landnutzung sind sie der größte Posten an Emissionen.