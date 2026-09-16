Was ist Gerrymandering?

Alle zehn Jahre werden die Grenzen der 435 Wahlkreise für das US-Repräsentantenhaus neu gezogen. Dieser Prozess heißt Redistricting.

In den meisten Bundesstaaten übernehmen das die jeweils regierenden Parteien. Wenn Wahlkreise dabei so eingeteilt werden, dass eine Partei einen erheblichen Vorteil erhält, spricht man von Gerrymandering.