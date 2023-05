Wie viele Videos wurden untersucht?

Ein Team von Studierenden der TU Dortmund hat sich dem Jugendschutz auf Tiktok in einem nicht repräsentativen Experiment im Juni 2022 gewidmet.

Insgesamt haben sie 40 Tiktok-Profile erstellt und damit über 3.000 Kurzvideos auf ihren Inhalt analysiert. Die Studierenden haben wie Kim mit den Profilen fünf Stufen durchlaufen, bei denen sie versucht haben, gewisse Interessen auszudrücken, um so ihr Profil in vermeintlich jugendgefährdende Ecken der App zu „trimmen“. Bei zehn der Fake-Profile hat sich die Forschungsgruppe als volljährig ausgegeben, bei den restlichen 30 waren sie angeblich 13-jährige Nutzer*innen. So haben sie einen Vergleich gewonnen, wie sehr Tiktok Kinder auf der App schützt.



Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?

Mit jedem dieser Profile wurden die gleichen fünf Stufen durchgeführt, um den Algorithmus bestmöglich auszunutzen. In zwei Eskalationsstufen haben die Studierenden mithilfe der Hashtagsuche versucht, dem Algorithmus bestimmte Interessen zu verdeutlichen. Zuerst mit harmlosen Hashtags wie „Fashion“, „Urlaub“ und „Dance“. In der zweiten Stufe dann eindeutige Hashtags, die so auf der Plattform üblich sind, wie „s3x“, „s3xy“, oder „seggs“ (diese sind mittlerweile für 13-Jährige gesperrt). Darüber hinaus wurde jeweils vor und nach diesen Suchen die ForYou-Page angesehen, um zu analysieren, wie diese sich verändert. Angesehen haben sie sich die ForYou-Page zuerst eine, dann zwei und später vier Minuten. Auch hier wurde, wie schon in den beiden „Hashtag-Phasen“, das Interesse an anstößig wirkenden Videos ausgedrückt, indem diese doppelt geschaut und gelikt wurden.



Wie wurden „sexuelle Inhalte“ definiert?

Bei der Definition von “sexuellen” Inhalten wurden neben den Inhalten der Videos auch die damit verbundene, mutmaßliche Intention der Urheber einbezogen. Nur selten wurden dabei Videos gesichtet, bei denen eine klare Gefährdung für Jugendliche naheliegt. Für diese Einschätzung wurden Expert*innen aus dem Feld des Jugendschutzes hinzugezogen. Der komplette Prozess der Profilerstellung und des Tiktok-Konsums wurde bei allen Profilen mit der Bildschirmaufnahme der Endgeräte aufgezeichnet, um die vermeintlich anstößigen Videos dann von Rechtsexpert*innen bezüglich möglicher Jugendgefährdung einordnen lassen zu können. Die Aufnahmen waren darüber hinaus für die weitere Analyse notwendig, da somit die ca. 3.000 einzelnen Clips noch einmal angeschaut und mithilfe eines eigens entwickelten Codebuchs kategorisiert werden konnten. Mit diesem Analyseprozess konnten die Studierenden im Verlauf der fünf Phasen die Veränderungen der Benutzeroberfläche nachvollziehen und zudem Profile mit verschiedenen Altersangaben vergleichend analysieren.