Stillstand auf der Autobahn

In einem Experiment konnte nachgewiesen werden, dass sich selbst bei idealen Straßenbedingungen in einer Kettenreaktion durch Abbremsen Stau bildet:



Japanische Forscher*innen ließen 22 Autos in einem Kreis mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 30 km/h fahren. Schon nach kürzester Zeit führte das Abbremsen eines einzigen Autos zum Stillstand einiger Fahrzeuge weiter hinten in der Reihe.