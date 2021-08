Je nachdem geben die Labels 10 bis 20 Prozent der Einnahmen an ihre Künstler*innen weiter.



Je öfter ein Song gehört wird, umso größer ist der Betrag, der insgesamt für einen Song ausbezahlt wird. Dabei geht es immer um den Anteil eines Songs an den Abrufen aller Songs in einem Land.

In unserem Beispiel, in dem nur Marie und Frank ihre beiden Lieblingskünstler*innen streamen, könnte das so aussehen:

Der Anteil ist bei Franks Lieblingspianist deutlich geringer als bei Maries Rapperin. Wenn die beiden noch weitere Musiker*innen hören, werden die Anteile der beiden entsprechend kleiner.