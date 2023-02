Die EU fällt als wichtiger Markt für Russland zunehmend aus. Weil kein Gas mehr fließt oder Öl geliefert werden darf. Deshalb hat sich Russland umorientiert – und weicht auf andere Länder aus.

China bekommt aus Russland mittlerweile 83 Prozent mehr Waren (gemessen am Wert in Dollar) als vor der Invasion. Nach Indien konnte Russland seine Lieferungen sogar mehr als versechsfachen, in die Türkei liefert Russland mehr als 160 Prozent mehr an Warenwert als vor der Invasion in die Ukraine.