Putins Kriege

Trotz Friedensbemühungen schwelt seit 2014 der Krieg im Donbass in der Ostukraine. 2019 beginnt Russland, dort Pässe auszugeben, 2022 erkennt Moskau die Unabhängigkeit der Gebiete Luhansk und Donezk völkerrechtswidrig an.



Am 24. Februar 2022 startet Putin einen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Die Verleihung von russischen Pässen ist die Vorbereitung und letztlich dann auch die Begründung für eine militärische Aggression, die aber andere Beweggründe hatte. Professor Gerhard Mangott