Tonnenweise Hausmüll

Was zeigt uns unser Hausmüll noch? Wir haben aufgeräumt! Das ließ die Sperrmüll-Haufen wachsen, wie zum Beispiel aus Düsseldorf berichtet wird.



„Im ersten Lockdown hatten die Menschen in Düsseldorf mehr Zeit und haben einmal ordentlich ausgemistet, was zu deutlich höheren Mengen führte“, sagt Ralf Böhme vom Entsorgungsbetrieb AWISTA.

Zwischenzeitlich wurde in Düsseldorf so viel Sperrmüll herausgestellt, dass zusätzliche Müllfahrzeuge für die Sperrmüllabholung eingesetzt werden mussten.