Die große Ost-Bilanz

Die Menschen zieht es aber nur in einige wenige Ballungsräume, wie Berlin, Potsdam und Leipzig.

Auf dem Land im Osten ist die Bevölkerungsentwicklung dagegen weiterhin rückläufig.

Dieser abnehmende Trend ist im Osten zwar stärker ausgeprägt, zeigt sich aber auch in einigen westdeutschen Regionen. Nichtsdestotrotz war die Bevölkerungsentwicklung in vielen west- und süddeutschen Regionen in den letzten Jahren stabil bis leicht positiv.