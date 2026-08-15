So viel kostet Mieten in Ihrer Region

Warum ist gerade Berlin von so starken Preisanstiegen betroffen? Laut Kholodilin war Mieten dort lange erschwinglich.

Berlin war früher wirklich günstig im Verhältnis zu Größe und Wichtigkeit der Stadt. Und wenn man von einer niedrigen Basis anfängt, dann steigen die Preise prozentual auch stärker. Dr. Konstantin Kholodilin, DIW Berlin

Wohnraum sei in Berlin immer gefragter geworden – und die Preise höher. „Die Nachfrage ist stark gestiegen, aber das Angebot hat sich nicht dementsprechend erweitert“, so Kholodilin.