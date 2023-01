Alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit

Für Veranstalter Schmitz ist Erfolg im „Mensch ärgere Dich nicht“ am Ende „70 Prozent Glück, 30 Prozent Strategie“. Das zeige die Erfahrung.



So genau will der Mathematiker und Spieleexperte Jörg Bewersdorff das nicht beziffern, das sei unmöglich und von zu vielen Faktoren abhängig. Er sieht die Optionen für geschickte Eingriffe bei „Mensch ärgere Dich nicht“ aus mathematischer Sicht zwar als begrenzt an – aber als durchaus vorhanden:

„Um Geschick festzustellen, kann ich mir anschauen: Wie gut schneidet der letztjährige Meister in diesem Jahr ab?“, sagt Bewersdorff. Wäre „Mensch ärgere Dich nicht“ ein reines Zufalls-Spiel, so Bewersdorff, „würde man überhaupt keinen Zusammenhang, keine Korrelation beim Ergebnis feststellen.“

Doch genau diese Zusammenhänge ließen sich herstellen, sagt Schmitz – und nennt etwa die zweimalige Meisterin aus Mecklenburg-Vorpommern, die ihren Titel erst verteidigt hat und im Jahr darauf wieder ins Finale kam. Oder aber die Spieler*innen aus Thiendorf in Sachsen, die einen Verein gegründet haben, regelmäßig spielen – „und laufend bei den Turnieren die Titel abräumen“, wie Schmitz sagt.

Ob auch Rathunde seinen Erfolg wiederholen kann? Der Weltmeister muss lachen. „Wenn die nächste Weltmeisterschaft wieder in Berlin ist, dann will ich es definitiv versuchen“, sagt er. Weit reisen möchte er für eine Titelverteidigung aber nicht. „Beim Spielen geht es ja auch eher darum, einen lustigen Tag und Spaß zu haben“, findet Rathunde. Und beides, sagt er, habe er nun ja gehabt.

Zum Spiel



„Mensch ärgere Dich nicht“ ist 1910 erschienen und seitdem fast 100.000.000 Mal verkauft worden. Noch immer verkauft Hersteller Schmidt Spiele nach eigenen Angaben etwa 100.000 Exemplare jährlich.



Die offiziellen Regeln haben sich seit Erscheinen nicht geändert. Die meisten Familien spielen allerdings nach eigenen Regeln. Einige davon tauchen auch als Spielvarianten im offiziellen Regelwerk auf – etwa das „Dreimal würfeln“ oder der „Schlagzwang“.



Turniere gäbe es schon seit Erscheinen des Spiels, sagt der Spielpädagoge Udo Schmitz. Seit 2012 gebe es aber den Versuch, die Meisterschaften auf Landes-, Bundes- und Weltebene unter einem Dach und in Kooperation mit dem Hersteller zu koordinieren.



Das Besondere für Schmitz: An den Turnieren könne jede*r teilnehmen, die jüngsten Spieler*innen seien meist 7 oder 8, die ältesten fast 90. „Da kommt jedes Alter zusammen an den Tisch, alle haben einfach Spaß“, sagt Schmitz.

Zur Geschichte



Im sächsischen Dohna spielen an diesem Wochenende 185 Menschen um die 14. Deutsche Meisterschaft im „Mensch ärgere Dich nicht“. Als eine Redakteurin den Termin in einer Planungssitzung vorliest, sind die Kolleg*innen neugierig. Sie alle haben früher selbst „Mensch ärgere Dich nicht“ gespielt, mit der Oma oder jetzt mit eigenen Kindern. Kann man da wirklich der oder die Beste werden? Und gibt es Taktiken, die zum Erfolg führen?