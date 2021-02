mRNA- und Vektorimpfstoffe

Auch beim Vektorimpfstoff ist das Ziel, dass der Körper selbst Spike-Proteine herstellen kann.

Bei diesem Impfstofftyp wird allerdings ein Virus als Transportmittel eingesetzt. Man nennt es Vektor. Dieser Vektor ist für den Menschen harmlos. Er kann besonders leicht in die menschlichen Zellen eindringen, was in diesem Fall hilfreich ist.