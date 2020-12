Die deutlichste Abnahme der NO 2 -Konzentration im November im Vergleich zu Oktober gab es in Frankfurt und Stuttgart. Dort ging gleichzeitig auch der Verkehr stark zurück. In Düsseldorf, Köln und Dortmund, wo die NO 2 -Werte nicht oder nur geringfügig sanken, nahm auch der Verkehr nur leicht ab.