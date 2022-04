Geld anlegen:

Eine Möglichkeit, das eigene Geld vor der Inflation zu schützen, ist, es anzulegen. Die Verbraucherzentrale NRW nennt verschiedene Anlageklassen, die allerdings alle verschiedene Risiken bergen:

Man sollte nur Geld in Aktien investieren, das man für mindestens zehn Jahre nicht braucht. Auf einem Tagesgeldkonto sollte ein Sicherheitspuffer von mindestens drei Monatsgehältern liegen, sodass Reparaturen bezahlt oder wichtige Haushaltsgeräte ersetzt werden können. Stephanie Heise, Verbraucherzentrale NRW

Besser als in einzelne Firmen zu investieren, sei es, das nicht benötigte Geld in weltweit gestreute Aktienindizes durch Exchange Traded Funds (ETF) zu stecken. Dabei investiere man in rund 3.000 Unternehmen in verschiedenen Branchen weltweit, so die Verbraucherzentrale NRW.