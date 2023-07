Quellen:

Interview mit Constanze Rubach, Verbraucherzentrale Niedersachsen;

Interview mit Lars Schrader, Leiter des Instituts für Tierschutz und Tierhaltung am Friedrich-Loeffler-Institut;

Verbraucherzentrale;

Haltungsform;

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft;

Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung



Gewichtsangaben der Tiere:

Das durchschnittliche Schlachtgewicht von Rindern in deutschen Schlachthöfen hat im Jahr 2022 laut Statistischem Bundesamt rund 335,4 Kilogramm betragen. Die Schlachtausbeute liegt bei etwa 50 bis 60 Prozent des Gesamtgewichts – das demnach im Schnitt zwischen etwa 560 und 670 Kilogramm beträgt. Deshalb zeigen wir in unserer Übersicht den Platz für Rinder mit einem Gewicht von mehr als 400 Kilogramm.



Das durchschnittliche Schlachtgewicht von Schweinen in deutschen Schlachtbetrieben lag 2022 laut Statistischem Bundesamt bei 97,8 Kilogramm. Schweine werden nach etwa einem halben Jahr geschlachtet. Ihr Lebendgewicht beträgt zum Zeitpunkt der Schlachtung etwa 120 Kilogramm. Deshalb zeigen wir in unserer Übersicht den Platz für Schweine mit einem Gewicht von mehr als 110 Kilogramm.



Bei Hühnern kommen nach Angaben der Albert-Schweitzer-Stiftung in der konventionellen Hühnermast drei Verfahren zum Einsatz. In der Kurzmast werden die Hühner nach 28 bis 30 Lebenstagen bei einem Körpergewicht von 1,5 Kilogramm geschlachtet. In der Mittellangmast werden sie nach etwa 35 Tagen mit einem Mastendgewicht von 2 bis 2,2 Kilogramm geschlachtet. In der Langmast leben Hühner etwa 42 Tage und erreichen ein Körpergewicht von 2,8 Kilogramm. In unserer Übersicht haben wir uns für die Mittellangmast mit einem Gewicht von 2 Kilogramm entschieden.



