„Russland hat militärisch ein deutliches Übergewicht in der Arktis“, sagt Dr. Michael Paul, Arktis-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Russen seien in der Region traditionell viel stärker vertreten. „Sie haben mehr als 40 Eisbrecher, die USA zwei.“

Moskau rüste seit 2007 in der Arktis auf. „Die Amerikaner und die Europäer haben dagegen wenig getan, um ihre Militärfähigkeiten dort zu modernisieren.“

Die Befürchtung sei nun, dass Russen oder Chinesen von Schiffen im Nordpolarmeer Marschflugkörper oder Hyperschallraketen auf die USA abschießen könnten. „Um sich vor diesem Szenario zu schützen, brauchen die Amerikaner aber nicht Grönland“, sagt Paul. „Es reicht, wenn sie ihre Streitkräfte dort ausbauen und modernisieren.“