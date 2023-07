Definitionen und Daten



Gelbe Tonne:

Dazu zählt Verpackungsmüll aus Kunststoffen, Verbundmaterialien, Weißblech und Aluminium, der in der Gelben Tonne, dem Gelben Sack, der Wertstofftonne, öffentlich zugänglichen Containern oder in Wertstoffhöfen gesammelt wird.



Wie kommen die Müllberge zustande?

Basis für die Mengen an Wertstoffmüll ist eine Studie des Öko-Instituts aus dem Jahr 2022. Demnach fielen 2020 2.507.749 t an Abfällen an. Mit Hilfe einer Umrechnungstabelle des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg haben wir das Volumen dieser Menge näherungsweise berechnet. Dabei haben wir anteilig die Dichten der unterschiedlichen Wertstoffe berücksichtigt.



Das Volumen haben wir anschließend pro Zeiteinheit berechnet und in 240-Liter-Mülltonnen ausgedrückt.



Wie ergeben sich die Mengen im Recyclingprozess?

Die Zahlen für die einzelnen Ströme im Recyclingprozess liefert eine Studie des Öko-Instituts. Die Verlustwerte in den Recyclingmaschinen wurden nach Angaben von Conversio berechnet.



Wegen Rundungen ergibt die Summe der Prozentwerte nicht immer 100 Prozent.