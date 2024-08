Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?



Ein Team aus Journalistik-Studierenden der TU Dortmund hat in einem Seminar den Europawahlkampf auf TikTok analysiert und diesen mit dem Wahlkampf auf Facebook verglichen. Hierzu wurde der Zeitraum eine Woche vor bis eine Woche nach der Europawahl vom 3. Juni bis zum 16. Juni 2024 festgelegt. Insgesamt wurden 456 Posts auf TikTok und Facebook analysiert, davon 129 von TikTok und 327 auf Facebook.



Analysiert wurden alle Postings von den Parteien, die bei der Europawahl mehr als fünf Prozent erzielten:

- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

- Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)

- Alternative für Deutschland (AfD)

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)

- Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

- Freie Demokratische Partei (FDP)



Zusätzlich wurden alle Posts von den Spitzenkandidierenden der jeweiligen Parteien ausgewertet:

- Ursula von der Leyen (CDU)

- Manfred Weber (CSU)

- Maximilian Krah (AfD)

- Katarina Barley (SPD)

- Terry Reintke (Grüne)

- Fabio di Masi (BSW)

- Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP)



Anmerkung zur CDU-Spitzenkandidatin:



Da die CDU keine einheitliche Bundesliste, sondern Landeslisten aufstellt, wird für die CDU die Kandidatin für das Amt des Kommissionspräsidenten als Spitzenkandidatin herangezogen.



Anmerkung zum AfD-Spitzenkandidaten:



In dieser Untersuchung wird der Spitzenkandidat der AfD auf Listenplatz 1 berücksichtigt, obwohl die Partei ein Auftrittsverbot für diesen Kandidaten sowie für den Zweitplatzierten verhängt hat. Dieses Verbot gilt für alle Wahlkampfveranstaltungen der AfD und für andere Veranstaltungen der Bundespartei. Trotz dieser Einschränkungen postete Krah auf dem TikTok-Kanal „maxkrah_doktorrechts“ im Untersuchungszeitraum Videos. Daher wird der Spitzenkandidat auf Listenplatz 1 in die Analyse einbezogen, um die methodische Konsistenz zu wahren und eine vergleichbare Bewertung der Spitzenkandidierenden aller Parteien zu ermöglichen. Die Untersuchung fokussiert sich auf die Social-Media-Aktivitäten, die unabhängig von den physischen Wahlkampfauftritten analysiert werden können.





Was wurde untersucht?



Die Studierenden analysierten die gesammelten Posts anhand vorher festgelegter Kategorien. Dabei wurden zuerst formale Informationen, wie Veröffentlichungsdatum, und Name des Accounts, sowie Views, Likes und Shares (Stand: eine Woche nach Veröffentlichung) gesammelt. Auf inhaltlicher Ebene wurden folgende Aspekte festgehalten: Richtet sich der Post gegen eine andere Partei? Mit welchem politischen Thema beschäftigt sich der Post? Wie emotional ist der Post? Ist die Rhetorik des Posts eher feindselig oder sachlich? Wurden polarisierende Ausdrücke genutzt? Wie provokativ ist der Post?