„Wenn eine Frau zu Beginn der Schwangerschaft übergewichtig ist, dann ist das lebenslange Risiko des Kindes für Adipositas verdoppelt“, erklärt der Kinder- und Jugendmediziner Berthold Koletzko – und ergänzt: „Wenn die Frau bei Beginn der Schwangerschaft selbst adipös ist, also ein krankhaftes Ausmaß von Übergewicht aufweist, ist das lebenslange Risiko des Kindes verdreifacht.“

Forscherinnen und Forscher aus Schottland kamen darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass das Risiko, vor dem 55. Lebensjahr zu sterben, um 35 Prozent erhöht ist, wenn man eine adipöse Mutter hat.