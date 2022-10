Wo kann ich jetzt Energie sparen?

Wie groß ist das Einsparpotenzial insgesamt?

Am Ende hängt das vor allem von individuellen Variablen ab: Wie viele Menschen leben im Haushalt? Wie groß ist die Wohnfläche? Wie effizient wurde gebaut – und wie effizient sind die Haushaltsgeräte?



In unserer Beispielrechnung für einen Dreipersonenhaushalt würden alle Stromsparpotenziale zusammengerechnet eine Ersparnis von bis zu 973 Euro im Jahr ergeben. Dazu wären allerdings auch Investitionen in neue Geräte notwendig, die nicht in jedem Haushalt möglich sind.



Beschränkt man sich auf die kostenlosen Spartipps, kommen immerhin noch etwa 795 Euro zusammen. Insbesondere unter der Dusche lässt sich viel Geld sparen. Es lohnt sich also, den eigenen Stromverbrauch auf den Prüfstand zu stellen und so Geld zu sparen.