**Die Forscher*innen der TU Berlin rechnen in einem Klassenzimmer in Normalbelegung mit 25m³ Außenluftmenge pro Stunde und Person. Sie gehen zudem davon aus, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes den Ausstoß der infizierten Person verringert und auch eine Filterleistung beim Einatmen der Gesunden mit sich bringt. Außerdem werden die Szenarien anhand von Oberschulen durchgespielt, da die Datenlage zur Infektion unter jüngeren Kindern nach wie vor zu unklar sei.

Die Maße des dargestellten Klassenzimmers betragen 8,57 m x 7 m x 3 m.

Beim Balkendiagramm wird jeweils das x-fache des Risikos gegenüber einem situationsbedingten R-Wert ≤ 1 angegeben. Der Wert bedeutet die Anzahl Angesteckter bei einer gleichzeitig anwesenden infizierten Person. Die Berechnung des Werts geht zurück auf: Kriegel et al., „Predicted Infection Risk for Aerosol Transmission of SARS-CoV-2“ (2020).

Quellen:

Martin Kriegel & Anne Hartmann, Hermann-Rietschel-Institut, TU Berlin: „Covid-19 Ansteckung über Aerosolpartikel Vergleichende Bewertung von Innenräumen hinsichtlich des situationsbedingten R-Wertes“ (2021); dpa



