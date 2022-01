Die Datenbasis:



In der vorgestellten Studie zeigen Forschende verschiedene Szenarien auf, in denen Infektionen im Alltag geschehen können. Erstmals wird hier auch mit einbezogen, welche Rolle das Tragen von Masken, die Belüftungssituation (Innenraum oder draußen, wieviel Ventilation) sowie das Verhalten der Personen (sprechen, sportliche Aktivität etc.) bei der Infektion über virenlastige Aerosole spielt.



Die Berechnungen gehen von Ungeimpften aus und berücksichtigen außerdem noch keine Virus-Varianten. Dennoch sind die Prognosen auf die aktuelle Situation anwendbar, da sich die Impfung lediglich auf den Verlauf einer Erkrankung auswirkt. Denn: Auch geimpfte Personen können Überträger von Viren sein.



Bei den Virus-Varianten wie Delta und Omikron ist die Infektionsgefahr zwar grundsätzlich höher, die gängigen Abstands- und Hygienemaßnahmen sind aber dennoch auch bei diesen Virus-Mutationen wirksam.



Die Untersuchungen gehen außerdem davon aus, dass 0,1 % der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert sind. Nach aktuellen Zahlen des RKI ist die Ansteckungsgefahr sogar noch höher, denn momentan gibt es in Deutschland 1.166.100 Corona-Infizierte, was rund 1,4 % der Bevölkerung entspricht (Stand: RKI-Wochenbericht 20.01.2022).

Quellen:

