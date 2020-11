Corona-Impfung

Mobile Impfteams und Zentren wird es in allen Bundesländern geben. In Niedersachsen soll es z. B. rund 60 Impfzentren geben, in Thüringen 29, Nordrhein-Westfalen plant 53 Zentren.

Berlin geht mit sechs Impfzentren an den Start, in denen jedoch am Tag deutlich mehr Personen geimpft werden sollen.

Wie lange würde es hier bis zur Herdenimmunität dauern?