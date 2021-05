Corona-Impfstoff für die Reichen

Anmerkungen zu verwendeten Daten und Methode



Vergleich Deutschland-Uganda

Zum Vergleich der Erstimpfungsraten der verschiedenen Länder verwenden wir die Zahlen von Our World in Data. Manche Länderdaten sind veraltet oder nur unvollständig vorhanden. Wir haben Uganda zum Vergleich herangezogen, da für das Land seit Anfang März kontinuierlich Daten vorliegen. Beim Vergleich der beiden Länder haben wir den letzten für beide Länder verfügbaren Zeitpunkt herangezogen, dies ist der 9. Mai 2021.



Vergleich der Kontinente

Our World in Data zählt unter anderen Russland und die Ukraine zu Europa, während Asien alle Länder östlich der Türkei umfasst. Zu Ozeanien gehören auch Australien und Neuseeland.



Bestellte Impfstoffdosen

Für erworbene Impfstoffmengen ziehen wir die Daten des Duke Global Health Innovation Center heran, das wöchentlich Impfstoff-Käufe einzelner Länder und Bündnisse wie der EU oder der Afrikanischen Union erfasst. Die Daten der Covax-Initiative sind dabei nicht berücksichtigt.



Bestellte Impfstoffe im Verhältnis zur Bevölkerung

Wir verwenden die Zahl von Dosen, die für einen vollen Impfschutz notwendig sind. Diese Messgröße ist sinnvoller als ein absoluter Vergleich nach Impfstoffdosen, da je nach Hersteller eine oder zwei Dosen notwendig sind.

Grundlage sind Vereinbarungen zwischen Herstellern und den Staatenverbänden. Darüber hinaus gibt es auch noch einige Verträge zwischen einzelnen Ländern und Herstellern. Die Angaben beziehen sich auf alle Bestellungen – auch von Impfstoffen, die (noch) nicht zugelassen sind.

Quellen:

Our World in Data; Duke Global Health Innovation Center; GAVI; Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Universität Bielefeld; Anne Jung, medico international; Bundesjustizministerium



Autoren:

Jonas Becker, Michael Hörz



Redaktion:

Jennifer Werner, Karsten Kaminski



Design:

Jens Albrecht, Josephine Gudakow