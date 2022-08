Es ist ein Samstagmittag, als es passiert. Bei Edgar geht nichts mehr. Kein Schritt, nichts, ganz plötzlich. „Ich stand da und war kurzzeitig wie gelähmt“, erinnert sich der 50-Jährige.

Sein „typischer Samstag“, das Joggen, etwas Arbeit – das ging noch. Doch dann, auf dem Weg zu einem Familienfest, ist Schluss.

Was der Manager erst später begreift: Er hat in diesem Moment eine extreme Form von Burn-out – ein Phänomen, das jede*r Zweite von uns irgendwann im Leben so oder so ähnlich erlebt, schätzt Wirtschaftspsychologe Christian Dormann.

Was ist Burn-out?

Ob Burn-out ein eigenes Syndrom oder eine Unterform der Depression ist, darüber ist sich die Fachwelt uneinig.

Andreas Hillert, Chefarzt für Psychosomatik und Psychotherapie, definiert Burn-out als „subjektives Störungsmodell“: Wer sich davon betroffen fühlt, beschreibe mit dem Begriff unspezifische Beschwerden, die auf Überforderung im beruflichen und privaten Bereich zurückgeführt werden.

Für Betroffene sei „Burn-out“ als Begriff hilfreich, um Überlastung offen ansprechen zu können. Der Grund: Ein „Burn-out“ sei mit weniger sozialem Stigma verbunden als psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen.

Burn-out hat das – empirisch widerlegte – Image, wonach die Betroffenen besonders fleißige Menschen sind, die zum Opfer ihres Fleißes wurden: Nur wer gebrannt habe, könne ausbrennen. Deshalb ist es eher attraktiv, wenn man an seine Belastungsgrenzen geraten ist, sich als „ausgebrannt“ zu erleben. Das kann es mitunter erschweren, angemessene Lösungen zu finden, zum Beispiel wenn eigentlich eine Depression dahintersteckt. Prof. Andreas Hillert, Chefarzt für Psychosomatik & Psychotherapie, Schön Klinik Roseneck

Definition in der Wissenschaft und Medizin

Gefühl der Erschöpfung

geistige Distanz von Beruf und Pflichten

verringertes Leistungsvermögen

Mit diesen drei Kriterien ist Burn-out auch Teil des Klassifikationssystems ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ärzt*innen können sich daran bei der Diagnose orientieren.

Dennoch gilt Burn-out laut WHO nicht als Krankheit, sondern als Faktor, der Krankheiten auslösen kann. Ursache sei chronischer Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. Aber Arbeitsstress als alleiniges Kriterium bei Burn-out zu betrachten, kritisieren Expert*innen.

Viele Menschen sind auch freizeit- und familienbezogen erschöpft. Der Burn-out wird bei der WHO sehr eng definiert. Prof. Christian Dormann, Wirtschaftspsychologe JGU Mainz

Wie fühlt sich ein Burn-out an?

Ein Burn-out zeigt sich in unseren Emotionen und im Verhalten. Das sind die Warnzeichen:

Emotionale Erschöpfung

Distanz von Beruf und Pflichten

Abnahme der Leistungsfähigkeit

Ein Burn-out ist nicht das gleiche wie Stress. Er hält länger an – und die Symptome sind schwerer.

Im Unterschied zum Alltagsstress, der vorübergehend zu Gereiztheit oder Anspannung führt, fühlt man sich beim Burn-out-Syndrom über einen längeren Zeitraum sehr erschöpft und Betroffene werden von ihren Aufgaben und Pflichten stark eingenommen – so sehr, dass sie die eigenen Interessen vernachlässigen. Brunna Tuschen-Caffier, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Freiburg

Oft treten körperliche Beschwerden im Zusammenhang mit Burn-out auf, die sehr unterschiedlich sein können – auch in ihren Schweregraden:

Burn-out entwickelt sich langsam – meist über Monate bis Jahre.