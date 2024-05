Von der Volksschule zum Abitur

Nicht nur in Wirtschaft und Technik, auch in der Bildung hat sich die Bundesrepublik stark verändert. 1950 gingen von 7,7 Millionen Schülern 6,7 Millionen auf die Volksschule, die später in Grund- und Hauptschule geteilt wurde. Weniger als 0,7 Millionen besuchten ein Gymnasium.

Auch Klaus Friese kam Ostern 1955 in die Volksschule, eine evangelische. In Lederhose, mit einem braunen Tornister auf dem Rücken, als eins von 40 Kindern in der Klasse.

Klaus Friese bei seiner Einschulung 1955 Klaus Friese bei seiner Einschulung 1955

Dass er nach einer Aufnahmeprüfung später aufs Gymnasium wechselte, war etwas Besonderes, das Abitur 1968 sowieso. „In der Sexta waren wir 41 Jungs, davon haben 7 Abitur gemacht. Viele sind mit Mittlerer Reife abgegangen“, erzählt er. Standard war damals aber die Hauptschule – und fast jeder Fünfte machte gar keinen Abschluss.