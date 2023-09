Um in fast ganz Deutschland spürbar zu sein, müsste ein Asteroid in etwa so groß sein wie „Dimorphos“. Der Himmelskörper ist das Ziel der „Dart“-Mission gewesen, bei der die Nasa erstmals einen Asteroiden gezielt mit einem Satelliten bombardiert und ihn so aus seiner Flugbahn geworfen hat.



Ein 150-Meter-Asteroid hätte einen zwei Kilometer großen Krater zur Folge, dessen unmittelbare Nähe vom ausgeworfenen Gestein überdeckt wäre. In diesem Bereich stünde nichts mehr. In einem Umkreis von bis zu 35 Kilometern sind Überdruck und Windgeschwindigkeiten so hoch, dass Bäume umknicken und Gebäude je nach Beschaffenheit zerstört werden.



Selbst im 170 Kilometer entfernten Frankfurt am Main wäre die Druckwelle noch so stark, dass Fenster zersplittern können. Im 250 Kilometer entfernten Berlin sind Fensterbrüche zwar noch möglich, aber unwahrscheinlich.