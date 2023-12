Bremen: Schlendern durch den Schnoor

Ein süßer Duft weht durch den Schnoor, in der gläsernen Bonbonmanufaktur entsteht weiches Karamell-Konfekt. Warme Bonbons probieren und sich von der besonderen Stimmung im Schnoor-Viertel treiben lassen: Durch die engen Gänge, verwinkelten Sträßchen, vorbei an den bunten Fassaden. Verwunschen und an manchen Stellen gerade breit genug zum Flanieren.

Hier lebten im Mittelalter die Reepschläger, die ihre Seile und Taue (Schnoor ist niederdeutsch für Schnur) in den Gassen flochten. Wie an der Schur gereiht auch die rund hundert Häuschen im Gängeviertel: Kunsthandwerk, Galerien, Restaurants, oftmals pittoresk klein. Hier steht mit seinen vier Quadratmetern Grundfläche auch das kleinste Haus Deutschlands, in dem sogar übernachtet werden kann.

Das historische Viertel ist an sich schon eine Sehenswürdigkeit. Dazu noch ein Muss für alle Besucher in Weihnachtsstimmung, die Präsente oder Dekoration für die besinnliche Zeit suchen: Das Haus Nummer 45, „Weihnachtsträume“, bietet auf zwei Etagen Adventsstimmung pur.

Adresse:

Schnoor,

28195 Bremen