„Wir schaffen das“

Auch wenn die Alhasans in Deutschland eine zweite Heimat gefunden haben, vermissen sie Vieles an Syrien. Vor dem Krieg wohnen Mustafas Eltern in derselben Straße, das Haus steht immer offen. Das Leben findet nicht in Läden statt, sondern auf der Straße. Und an jeder Ecke trifft Mustafa Bekannte oder Freunde.