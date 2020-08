5 Jahre „Wir schaffen das“

Dafür, ob wir es nach fünf Jahren wirklich geschafft haben, gibt es kein Maß. Schaut man sich aber verschiedene Indikatoren für Integration an, ergibt sich ein gemischtes Bild: So klappt die Integration der Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt immer besser, ihre Abhängigkeit von Hartz IV stagniert aber. Dafür leben immer mehr Geflüchtete in einer eigenen Wohnung.