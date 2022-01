In diesem Szenario ist eine falsche Testdurchführung für den falschen Befund verantwortlich: Die Viruslast in Nase und Rachen ist bei den Gästen noch gering. In diesem Fall ist die richtige Entnahme der Probe besonders wichtig.

Nasen-Rachen-Abstrich

Ein falsches Ergebnis kann in manchen Fällen durch falsche Entnahme, aber auch durch falsche Lagerung oder unsachgemäßen Transport entstehen.



Bei der Omikron-Variante ist die Viruslast im Rachen früher erkennbar. Deshalb können Abstriche in Nase und Rachen kombiniert werden. PCR-Tests, aber auch die meisten in Deutschland zugelassenen Antigentests, können laut Paul-Ehrlich-Institut die Variante nachweisen.

Was falsch-negative Tests so gefährlich macht:

Sie können Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Im schlimmsten Fall stecken sie dadurch unbewusst andere an – auch Risikogruppen.

Szenario 3: Es liegt am Test selbst

Es ist äußerst selten, dass PCR-Tests selbst ein falsches Ergebnis verursachen. Kommt es jedoch vor, dann kann es an einer statistischen Besonderheit liegen.



Bei Selbst- oder Schnelltests kommt es relativ gesehen häufiger zu falschen Ergebnissen. Bei diesen Tests sollten nur Produkte mit besonders hoher Qualität eingesetzt werden.

Für die Aussagekraft eines Tests spielen Sensitivität, Spezifität und Prävalenz eine Rolle.

Was die Begriffe bedeuten: