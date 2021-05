Die dritte Corona-Welle brechen

Informationen:



Daten:

Die Fallzahlen in den Grafiken stammen von der Johns-Hopkins-Universität (international) sowie Risklayer (Deutschland). Die Impfzahlen kommen vom Robert-Koch-Institut (Deutschland) und “Our World in Data” (international).



Schweden:

Sichtbare Sprünge im Graphen der schwedischen Inzidenzwerte ergeben sich durch eine unregelmäßige Veröffentlichung durch die Gesundheitsbehörden in Schweden. Dieses Meldeverfahren erschwert laut Johns-Hopkins-University die tägliche und wöchentliche Schätzung neuer Fälle.



Großbritannien:

Die Inzidenzwerte beziehen sich auf Großbritannien (England, Wales, Nordirland, Schottland). Die dargestellten Maßnahmen hingegen beziehen sich auf England, um eine exemplarische Darstellung zu ermöglichen.

Quellen:

Johns-Hopkins-University; Risklayer; Bundesregierung; Robert-Koch-Institut; Regierung Großbritannien; Regierung Schweden; dpa; Reuters; afp; Gesundheitsbehörde Schweden; Gesundheitsbehörde England; Prof. Christian Drosten, "Das Corona-Update" (83), NDR; Prof. Joakim Dillner, Epidemiologe, Karolinska Institutet; Bundesgesundheitsministerium; Downing Street Briefing; Corona-Pressekonferenz Schweden 22.04.2021; Prof. Rafael Mikolajczyk, Epidemiologe UK Halle (Saale)



Fotos:

ap/Claudio Bresciani; ap/Toby Melville; epa/Clemens Bilan



Redaktion:

Jennifer Werner, Karsten Kaminski, Kevin Schubert



Fachliche Unterstützung:

Robert Meyer



Im Auftrag des ZDF:



Redaktion:

Ella Böhm



Design:

Mischa Biekehör