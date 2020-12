Wie steht es um Antisemitismus und Rassismus in Deutschland?

Heute wurde der Attentäter von Halle zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das ist vor gut 14 Monaten passiert:

Am 09. Oktober 2019 wird der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur gefeiert. So auch in Halle.

Christina Feist ist zu Besuch in der Synagoge, als ein antisemitischer und rassistischer Attentäter versucht, möglichst viele Besucherinnen und Besucher der Synagoge zu töten.